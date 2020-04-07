ТАСКОМБАНК получил от ЕИБ 20 млн евро на финансирование клиентов

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ТАСКОМБАНК получил второй транш кредита 20 млн евро от Европейского инвестиционного банка для субкредитования клиентов корпоративного бизнеса. Первый транш займа составлял 10 млн евро.

Средства кредитной линии от ЕИБ направляются на средне- и долгосрочное финансирование проектов тех клиентов ТАСКОМБАНКА, которые соответствуют требованиям ЕИБ. А именно, это должны быть частные предприятия (по классификации ЕИБ - предприятия с количеством сотрудников до 250 человек) и компании средней капитализации (с количеством сотрудников от 250 до 3000 человек). Приоритетными для кредитования в рамках данной программы в первую очередь являются компании, в уставном капитале которых нет доли государственной собственности, связанные с развитием частного сектора, социально-экономической инфраструктуры, включая транспорт, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, защита окружающей среды, информационные технологии и средства связи, смягчение последствий изменения климата и адаптации к ним.

АО «ТАСКОМБАНК» основанный в 1989 году и является одним из старейших коммерческих банков Украины. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и частным лицам. В 2004 году банк присоединился к Группе «ТАС», которая остается одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. С 2019 года входит в перечень системно важных банков. Занимает 17 место в рэнкинге НБУ по размеру активов. Прибыль банка за 2019 составил более 450 млн грн. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - финансовое учреждение, основанное в 1958 году, в соответствии со статьей 308 Договора о функционировании ЕС. Членами которой являются государства - члены Европейского Союза (ЕС). ЕИБ совместно с местными финансовыми учреждениями участвует в финансировании программ, инвестиционных проектов, которые способствуют развитию страны, в которой они реализуются, и достижению целей политики ЕС.