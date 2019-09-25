Маркаровой назначили нового заместителя. Что о нем известно

Кабинет министров 25 сентября утвердил Павла Ходаковского в должности заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой, сообщает пресс-служба Минфина.

Ходаковский будет заниматься вопросами налоговой и таможенной политики, предотвращением легализации и отмывания денег, надзором над налоговой и таможенной службами, завершением реформы Госфискальной службы (ГФС) и созданием Бюро финансовых расследований.

Ранее за эти направления в Минфине отвечал Сергей Верланов, который теперь возглавляет налоговую.

Кто такой Павел Ходаковский

До назначения в Минфин был партнером юридической фирмы Arzinger. Возглавлял практики трудового, налогового права, защиты персональных данных и индустриальные практики страхования, говорится на сайте компании. До этого руководил Управлением международно-правовой деятельности Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Работал в Украинской финансовой группе, где отвечал за юридическую поддержку по различным вопросам корпоративного управления, управления активами, ценными бумагами, налогообложения.

Образование получил в Институте международных отношений при Киевском университете им. Тараса Шевченко и Дипломатической академии при МИД Украины. Имеет степени магистра международного права и магистра внешней политики.