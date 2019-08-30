Маркарова: Мне нужен новый зам по вопросам налогов и таможни

Министр финансов Оксана Маркарова рассчитывает на назначение нового замминистра по налоговому и таможенному направлениях.

"Мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому и таможенному направлениях. Я же лучшее отдала в Государственную налоговую службу", - сказала она журналистам 29 августа перед голосованием Верховной Рады за новый Кабинет министров.

Бывший заместитель министра финансов Сергей Верланов назначен главой Государственной налоговой службы, которая полноценно заработала с 28 августа.