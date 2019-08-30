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Маркарова: Мне нужен новый зам по вопросам налогов и таможни

Маркарова: Мне нужен новый зам по вопросам налогов и таможни
30.08.2019, 09:25

Министр финансов ищет замену Сергею Верланову

Министр финансов Оксана Маркарова рассчитывает на назначение нового замминистра по налоговому и таможенному направлениях.

"Мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому и таможенному направлениях. Я же лучшее отдала в Государственную налоговую службу", - сказала она журналистам 29 августа перед голосованием Верховной Рады за новый Кабинет министров.

Бывший заместитель министра финансов Сергей Верланов назначен главой Государственной налоговой службы, которая полноценно заработала с 28 августа.

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налоги Оксана Маркарова Сергей Верланов
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