Оксана Маркарова - дважды министр финансов. Досье

Оксана Маркарова - одна из двух министров, сохранивших должности с прошлого Кабмина наряду с Арсеном Аваковым. В чем ее секрет?

Карьера

Маркарова работает на руководящих должностях в Министерстве финансов уже при третьем премьере. В Кабмине Арсения Яценюка она руководила аппаратом Минфина Наталки Яресько, при Владимире Гройсмане прошла путь от первого замминистра до полноценного главы Минфина.

Нынешнюю должность она унаследовала от другого известного чиновника «времен Порошенко», мигрировавшего в новую власть. Речь об Александре Данилюке, которого отправили в отставку после острого конфликта с Владимиром Гройсманом, а сейчас назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Маркарова была первым замом Данилюка, с Гройманом у нее противоречий не было

Достижения. Среди достижений Маркаровой во главе Минфина - консервативный бюджет-2019, принятый в рекордно сжатые сроки, что позволило Украине получить поддержку от МВФ на период выборов, размещение еврооблигаций на 1 млрд евро на фоне приостановки сотрудничества с Фондом, разделение Госфискальной службы на налоговую и таможню (первую структуру возглавляет бывший зам Маркаровой Сергей Верланов).

Взгляды

Хотя Маркарова избегает резких политических заявлений, она всегда акцентировала внимание на важности для Украины сотрудничества с МВФ.

В том числе по этой причине была противником введения налога на выведенный капитал в 2019 году.

Связи

До прихода в команду Яресько в 2015-м Маркарова не имела отношения к госслужбе. Ее муж Данила Волынец в марте 2007 года возглавил набсовет Ощадбанка (в это же время председателем правления банка стал Анатолий Гулей – экс-топ менеджер Актив-Банка братьев Сергея и Андрея Клюевых). В 2012 году Волынец и Маркарова купили Актив-Банк у Клюевых, но уже весной 2014-го продали его (еще через год банк обанкротился).

Сейчас Волынец владеет Аккордбанком, а также инвесткомпанией ИТТ, которой Маркарова руководила с 2003 по 2014 годы.