За миллиардом. Почему Минфин поехал брать в долг именно сейчас

Украина снова готовится одалживать деньги – уже на этой неделе Минфин выпустит семилетние облигации, номинированные в евро. Серия встреч украинской делегации с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане стартовала 10 июня.

Несмотря на политическую неопределенность внутри страны, у правительства есть шанс провести одно из самых дешевых привлечений долга за последние годы, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Аналитики ожидают объем размещения около 1 млрд евро по ставке около 7% годовых.

Почему сейчас

После того, как миссия МВФ покинула Украину, ограничившись общим заявлением о готовности работать уже с новым правительством и парламентом, стало понятно – действующему руководству Минфина придется разбираться с госдолгом имеющимися ресурсами.

В мае Украина прошла первый в этом году пик погашений по внешнему долгу, выплатив кредиторам $1,4 млрд. Следующий сложный период – в сентябре, когда нужно погасить $1,6 млрд.

"Для того, чтобы рассчитаться по погашению еврооблигаций, выпущенных в 2014 году под гарантии США, Нацбанку уже пришлось использовать валюту из резервов – за май они уменьшились на $1 млрд, – рассказывает заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. – Новый выход на рынок для рефинансирования долга позволит хотя бы не тратить резервы еще больше".

Изначально правительство планировало выйти на внешние рынки капитала весной этого года, но планы пришлось пересмотреть из-за приостановки сотрудничества с МВФ (Украина надеялась получить транш в $1,4 млрд весной). Согласно одному из месседжей, которые Минфин и Фонд транслировали инвесторам Украины во время совместного конференц-колла 29 мая, Украина не собиралась размещать еврооблигации до досрочных выборов в парламент.

"У Минфина ожидаемо большие потребности в новых займах – не только для запланированных выплат, а и для финансирования дефицита бюджета, – отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. – Сейчас для нового размещения вполне подходящий момент – на внешних кредитных рынках преобладают позитивные настроения и со стороны украинских властей звучат заявления, которые обнадеживают иностранных инвесторов".

Правительству было важно выйти на рынки капитала как можно раньше не только из-за своих долгов – от успешности размещения облигаций государства зависят перспективы выпуска еврооблигаций крупнейших госкомпаний – Нафтогаза и Укрзалізниці, которые осенью должны будут погасить значительные суммы старых долгов, напоминает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Сколько придется заплатить

Новое размещение Минфин может провести под 7% годовых, прогнозируют Паращий из Concorde Capital и Белан из Dragon Capital.

Плюс для Украины – недавние заявления глав Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка о возможном смягчении монетарной политики. Из-за ожиданий инвесторов о снижении ставки ФРС, ситуация на мировых рынках изменилась в пользу развивающихся стран.

"Доходности по гособлигациям США стали снижаться, это потянуло за собой бумаги и других стран, – рассказал собеседник LIGA.net в одной из крупных украинских инвесткомпаний. – Например, бонды Украина-2023 торговались с доходностью 8,3%, сейчас – 7,2%, Украина-2025 – было 8,7%, стало 7,8%".

В марте этого года Минфин привлек $375 млн на 10 лет под 9,75%. В октябре 2018-го 5,25-летние бумаги на $750 млн разместили под 9%. На рынки капитала Украина вернулась осенью 2017-го, одолжив $3 млрд по 7,375% на 15 лет.

Почему евро

В этот раз заимствование станет более дешевым для Украины, но и сумма привлечения из-за нестандартного выбора валюты – евро вместо доллара – может быть меньшей.

Обычно внешние развивающиеся страны проводят заимствования в долларе, облигации в евро, вероятно, не заинтересуют американских инвесторов, допускает Фастовец из Adamant Capital. Опрошенные финансисты ожидают сумму размещения порядка 0,5 – 1,25 млрд евро.

"Объем выпуска должен быть достаточно существенным, чтобы обеспечить его ликвидность – до 1,25 млрд евро, – считает Репко из ЦЭС. – Интерес, как минимум, ко встречам с украинской делегацией будет – Украина на слуху после того, как президентом стал Владимир Зеленский".

Плюс необычной валюты – более низкие ставки, например, еврооблигации России в евро торгуются поставке на 1,5-2 процентных пункта дешевле долларовых, говорит Паращий из Concorde Capital. Минус – потенциально низкий спрос. "Прошлой осенью нам одалживали очень неохотно даже в долларе", – напоминает аналитик.