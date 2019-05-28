Дефолт по Коломойскому. 4 сценария для Украины и 1 для олигарха

Игорь Коломойский возвращает слово «дефолт» в украинское медиа-пространство. Олигарх снова заявил, что отказ от выплаты внешних долгов перед МВФ и другими кредиторами – хороший вариант для Украины. И если заявление в интервью украинской журналистке Сони Кошкиной прошло относительно тихо, то теперь олигарх озвучил эту идею на самом глобальном уровне – в интервью Financial Times.

Что будет с украинской экономикой в случае дефолта? LIGA.net опросила экономистов и составила четыре сценария - от "очень плохого" до "нормального". Дефолт по Коломоскому соответствует "очень плохому".

Сценарий №1. Очень плохо: не платим ничего и никому

Коломойский не уточнил, какую именно часть долгов могло бы проигнорировать новое украинское правительство, но намекнул на обязательства перед МВФ и остальными официальными кредиторами.

«США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, – сказал олигарх в интервью FT. – Мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины».

Пример Греции олигарх вспомнил не зря, но о нем – позже. Что позитивного Украине может дать дефолт?

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Кому и сколько должна Украина Дефолт означает, что страна отказывается гасить долги хотя бы перед одним из своих кредиторов. Общий долг правительства по состоянию на конец апреля – $69,3 млрд из них $40,2 млрд – внешние обязательства. Около $25 млрд – долг перед официальными кредиторами (МВФ, Всемирный банк, Евросоюз, правительства разных стран), $14,7 млрд – перед держателями еврооблигаций. $16,5 млрд – долг Минфина перед частными держателями ОВГЗ. Но правительство, как правило рефинансирует эти обязательства, погашая старые бумаги за счет новых. В декабре Украина получила $1,4 млрд от МВФ в рамках 14-месячной программы Stand By на $3,9 млрд, еще $500 млн предоставил Евросоюз. В феврале Минфин привлек на внешних рынках $1 млрд под гарантии Мирового банка – это последние деньги международных кредиторов, которые зашли в страну.

Плюс от дефолта единтсвенный: в ближайшие два с половиной года правительству нужно погасить около $11 млрд внешних долгов – дефолт позволит сэкономить эти деньги, отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Хорошая идея? Опрошенные LIGA.net экономисты так не считают. Последствия отказа от обслуживания внешних долгов могут быть катастрофическими:

- Бюджет. Сэкономленных $11 млрд не хватит, чтобы закрыть дефицит бюджета в течение следующих трех лет (около $3 млрд в год), уточняет Белан. Расходы, в том числе социальные, придется урезать.

- Рынки капитала. «Вылет» на несколько лет: кредитный рейтинг Украины и украинских компаний сразу же опустится до дефолтного уровня, инвестировать сюда никто не будет, говорит директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Rating Игорь Дикий.

- Частный сектор. Многие компании используют торговое финансирование – отсрочки платежей, авансы и т.п. Из-за дефолта компаниям из Украины придется оплачивать внешние контракты в полном объеме и сразу, отмечает Белан.

- Дефицит валюты. 2018 год Украина закончила с торговым «минусом» в $10 млрд (настолько оплата импорта превышает поступления от экспорта). Перекрывают «дыру» деньги трудовых мигрантов и внешние кредиты. Второй канал будет недоступен, валюты на внутреннем рынке не хватит физически.

- Паника инвесторов и населения. Нерезиденты, на руках у которых сейчас находятся ОВГЗ на сумму 41 млрд грн, захотят сразу выйти из этой инвестиции и перевести ее в доллар. За ними последуют и частные инвесторы, в том числе банки (за исключением государственных) и население, предполагает старший аналитик ICU Тарас Котович. Инвестиции банков в ОВГЗ – 361,5 млрд грн, погасить придется значительную часть этой суммы.

- Внутренний дефолт. Государство может объявить дефолт и по ОВГЗ (или заменить их на значительно более длинные, как было в конце 90-х). Но это грозит коллапсом банковского сектора – эти бумаги занимают пятую часть активов всей системы.

- Печатный станок, инфляция, курс. Частично кризис неплатежей внутри страны можно перекрыть эмиссией гривни, допускает Белан. Это усилит виток инфляции, обеспеченный падением курса, говорит глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Долго в таких условиях гривня не продержится, курс 40-50 грн/$ вполне реален уже осенью, прогнозирует он.

Сценарий №2. Просто плохо: частичный дефолт

Компромиссный вариант – не платить только официальным кредиторам, а остальные долги, поскольку валюты на их обслуживание не будет (резервы НБУ не бесконечны) – реструктуризировать, говорит Белан из Dragon Capital.

Успешно пережить частичный дефолт в 2008 году смогла Исландия, которая заморозила выплаты нерезидентам, чьи деньги хранились в местных банках: вопрос решался на национальном референдуме, рассказывает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Похожую ситуацию проходила и Украина: в 2015 году стране не было чем гасить еврооблигации на $15 млрд. Для Минфина Наталии Яресько все закончилось реструктуризацией и списанием $3 млрд в обмен на очень выгодные условия для кредиторов – до 2040 года они могут рассчитывать на процент от роста ВВП Украины, если он будет превышать 4% в год.

Украина была вынуждена пойти на это несмотря на поддержку МВФ (в 2015-м нам одобрили программу расширенного финансирования на $17,2 млрд). Какие условия реструктуризации придется предложить кредиторам сейчас и согласятся ли они сотрудничать со страной, которая не захотела платить по долгам перед Фондом, – большой вопрос, добавляет Дикий из IBI-Rating.

В любом случае ситуация чревата тем, что Украине рано или поздно все равно придется искать новые источники валюты или объявлять полный дефолт – как при самом плохом сценарии.

Украина уже оказывалась перед аналогичным выбором – в конце 2013 года при президенте Викторе Януковиче. Тогда власти сначала не смогли договориться с МВФ, потом – безуспешно просили кредит в Китае. Все закончилось печально-известными договоренностями с Россией (кредит на $3 млрд), отказом от Ассоциации с ЕС и Евромайданом.

Сценарий №3. Рискованно: держимся своими силами

Пока Украине удается без особых проблем покрыть все валютные выплаты – в первом полугодии Минфин и НБУ погасили $5,6 млрд обязательств, ресурса хватает еще на год вперед, говорит главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

В мае прошел первый в этом году пик внешних выплат, следующий выпадает на сентябрь: до конца 2019-го правительству нужно погасить $2 млрд, уточняет Белан из Dragon Capital. В следующем году выплаты достигнут пиковых $5,2 млрд, в 2021-м – $4,3 млрд, дальше нагрузка начнет снижаться, добавляет она.

Пока все разговоры о дефолте беспочвенны, считает Паращий из Concorde Capital. Более актуальной эта тема станет в 2020-м: если Украина не договорится с МВФ или не найдет, где взять $10-15 млрд за три-четыре года, полноценный дефолт неизбежен, уверен он.

Сценарий №4. Нормально: МВФ остается

Единственный адекватный вариант для Украины в годы пиковых выплат – оставаться в программе МВФ, говорит Блинов. Причина не только в реформах – Фонд выдает дешевые кредиты (ставка по программе EFF для Украины составляла 3% годовых), за счет которых можно перекрыть более дорогие долги, поясняет он.

«Под «зонтиком» МВФ вполне реально привлечь у внешних кредиторов гораздо больше, чем $11 млрд, необходимые для внешних выплат, – добавляет Белан. – Это позволит спокойно профинансировать дефицит бюджета, сохранив макроэкономическую стабильность – основу для внутренних и внешних инвестиций и экономического роста».

Требования Фонда к Украине прежние – рыночные цены на газ, дефицит бюджета 2,3%, антикоррупционные реформы. Когда будет следующий транш – неизвестно. В Украине находится миссия МВФ, завтра ее представители буду встречаться с президентом Владимиром Зеленским. Но, скорее всего, Фонд будет обсуждать этот вопрос, как и новую программу, уже с новым правительством, то есть после парламентских выборов в июле.

Зачем Коломойскому дефолт

В мировой практике нет примеров стран, которые без потерь пережили бы дефолт: таким путем пошли Зимбабве, Судан и Сомали, которые до сих пор не рассчитались с МВФ, указывает Белан.

Греция, на которую ссылается Коломойский, тоже оказалась в похожей ситуации, но ее дефолт продлился всего две недели, вспоминает аналитик. После этого страна возобновила переговоры с МВФ: за три года Греция получила от Фонда и других кредиторов $260 млрд. Из программы спасения от долгового кризиса она вышла только в августе 2018-го.

Дефолт – это мера, которая оправдана только при условии, что страна не может привлечь новый долг на покрытие старого, отмечает Белан. Украина сейчас не имеет таких проблем, говорит Паращий из Concorde Capital.

«В отличие от европейских стран, переживших кризис, нам никто не поможет, зато разрушит имидж новой власти в глазах Запада, – считает он. – А нам еще договариваться с ним, в том числе относительно потенциального конфликта с Газпромом».

О том, что дефолт может только навредить стране заявил премьер-министр Владимир Гройсман, необоснованными эти разговоры назвал и глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Сам Зеленский на недавней встрече с банкирами говорил о важности сотрудничества с МВФ, отмечая, что Украина должна занимать более «эгоцентричную» позицию в переговорах с Фондом.

Может ли дефолт быть выгоден лично Коломойскому? Как опытный бизнесмен и финансист, он не может не понимать последствий такого шага, считает СЕО инвестгруппы Универ Тарас Козак. «Без надзора со стороны МВФ олигарху будет проще вернуть ПриватБанк или потребовать у государства крупную компенсацию, – размышляет Козак. – Как вариант – Коломойский рассчитывает на падение стоимости гособлигаций, которыми был докапитализирован Приват. Он может выкупить их за бесценок и так снова стать акционером банка».

Украинские олигархи действительно видят в дефолте время возможностей – об этом на недавней конференции Concorde Capital рассказывал владелец группы ТАС Сергей Тигипко. По его словам, кризис хорош тем, что активы дешевеют. «Если вы спросите меня, что я буду делать, когда наступит дефолт, я скажу только одно: покупать, покупать и покупать», – говорил он.

Возможно, Коломойский тоже строит большие планы после своего возвращения в Украину спустя два года отсутствия. Во всяком случае олигарх уже объявил: здесь он намерен пробыть ближайшие пять лет. Он может быть доволен: тема дефолта будет актуальной для Украины почти все это время.