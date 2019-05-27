Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт. Поможет ли это?

Поможет ли Украине дефолт?



Из очевидных плюсов дефолта - экономия средств. Из очевидных минусов - потеря доверия к стране. И не только в глазах кредиторов, но и в глазах стратегических инвесторов, а часто - и в глазах собственного бизнеса. А это влечет за собой риск оттока капитала, девальвацию валюты, отсутствие инвестиций.

Когда дефолт обоснован?

Когда доверие уже и так утеряно. Когда инвесторы и так не вкладывают средства, бизнес сворачивается, а кредиторы не готовы снова давать в долг ни под какие проценты.

Такое бывает в случае глубоких экономических кризисов, вызванных вооруженным конфликтом, длительными внутриполитическими проблемами, внешними шоками. И даже в таких сложных ситуациях, правительства пострадавших стран, как правило, обращаются за помощью к международным организациям, в первую очередь к МВФ, и проводят реструктуризацию части долгов по согласованному с ними сценарию. Потому что так можно быстрее восстановить доверие.

Страны, которые огласили дефолт перед МВФ, можно перечислить по пальцам. И их нельзя назвать успешными, не то, что экономическими тиграми. В основном это малоразвитые экономики, такие как Зимбабве, Сомали и Судан, которые до сих пор не платят Фонду.

Греция идет отдельной строкой.

Она стала первой развитой страной, которая допустила дефолт перед МВФ. Но тут надо понимать контекст, в котором это произошло. К началу 2015 года госдолг Греции достиг 180% ВВП, предыдущие программы поддержки от ЕС, ЕЦБ и МВФ выполнялись частично, экономика падала 6 лет подряд, безработица достигла 27%. На фоне недовольства населения на досрочных выборах в начале 2015 года к власти пришло популистическое правительство, которое полгода пыталось передоговориться с МВФ, ЕЦБ и ЕС об условиях финансовой поддержки.

В конечном итоге, Греция оказалась на грани безконтрольного выхода из зоны евро, жесткого банковского и финансового кризиса. Банки были закрыты в течении двух недель, в банкоматах можно было снять всего 60 евро. Через две недели после дефолта перед МВФ, условия кредиторов были приняты и поддержаны парламентом Греции, страна снова начала получать финансирование и возобновила выплаты Фонду.

Но восстановить доверие не так-то просто. Греция по-прежнему имеет самый низкий кредитный рейтинг в еврозоне, и заимствует на кредитных рынках дороже, чем другие члены ЕС. Страна вышла на темпы экономического роста 1-2% ВВП, лучше, чем до дефолта, но похвастаться особо нечем.

А что в Украине?

Экономика растет четвертый год подряд, внешняя ситуация в целом благоприятная, конфликт на Востоке критического негативного влияния на экономику не оказывает, показатель госдолг-к-ВВП за два года снизился на четверть и уже приблизился к порогу безопасности в 60%.

Ожидаемо растут выплаты по внешнему долгу. В этом году внешним кредиторам из бюджета нужно заплатить $4,4 млрд. Половину мы уже выплатили, осталось около $2 млрд. В следующем году выплаты достигнут пиковых - $5,2 млрд, потом вернутся на уровень $4,3 млрд и продолжат снижаться.

В итоге - $11 млрд внешних выплат в ближайшие 2,5 года. Из них примерно половина - частным кредиторам, остальное – международным партнерам, таким как МВФ, США и ЕС.

Доступ к внешнем финансированию есть - надо только ускорить реформы, а не откатывать их назад, и продолжить сотрудничать с МВФ. "Под зонтиком" МВФ вполне реально привлечь у внешних кредиторов гораздо больше, чем $11 млрд, необходимых для внешних выплат, и спокойно профинансировать дефицит бюджета, сохранив при этом макроэкономическую стабильность - основу для внутренних и внешних инвестиций и экономического роста.

Альтернативный сценарий – объявить дефолт и сэкономить $11 млрд в ближайшие 2,5 года. Но потерять поддержку международных партнеров, в том числе, и геополитическую.

В таком случае, для Украины закроются многие кредитные линии, включая, торговое финансирование для частных компаний. Финансировать дефицит бюджета (а это приблизительно $3 млрд в год) будет нечем. Придется сократить бюджетные выплаты, в первую очередь – инвестиционные, но не исключено, что и зарплаты/пенсии – и/или повысить налоги.

Из дополнительных рисков – девальвация валюты, отток депозитов из банковской системы, и как результат, опять ограничения на валютном рынке и высокие процентные ставки. Сложно представить себе инвестора, который рискнет вкладывать средства в такую экономику.

По-моему, выбор очевиден.

P.S. Еще есть промежуточный сценарий: платить, но не всем, а только международным организациям, реструктуризировав выплаты частным кредиторам. Это тоже будет расценено как дефолт.

Для того, чтобы сказать обоснован ли такой шаг, эксперты МВФ проводят детальный анализ устойчивости госдолга и строят разные сценарии на следующие пять лет.

Результаты такого анализа для Украины, проведенного в январе 2019 года показали, что траектория госдолга является устойчивой, хотя риски остаются высокими, в частности из-за большой доли валютных обязательств. То есть сейчас необходимости для реструктуризации долга нет. Если ситуация изменится, анализ нужно будет повторить.