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Налоговая служба официально заработала

Налоговая служба официально заработала
28.08.2019, 18:50

Госфискальная служба больше не будет отвечать за сбор и администрирование налогов

Государственная налоговая служба (ГНС) официально начала работу в Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 28 августа, распоряжение Кабинета министров от 21 августа 2019-го № 682-р о передаче налоговых полномочий и функций Государственной фискальной службы (ГФС) к ГНС опубликовано на правительственном портале.

Теперь ГНС будет отвечать за реализацию налоговой политики, администрирование единого взноса, госполитику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства и пр.

"Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков", - приводятся слова главы ГНС Сергея Верланова.

Ранее ГНС была зарегистрирована как юрлицо, утверждена структура органа, штатное расписание и смета, а также переведены 30% сотрудников ГФС.

"Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечения осуществления ГНС полномочий и выполнения функций… завершено", - говорится в сообщении ведомства.

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Государственная налоговая служба Сергей Верланов налоговая служба
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