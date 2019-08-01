Когда заработает новая налоговая. Верланов раскрыл детали

Все главные управления Государственной налоговой службы (ГНС) зарегистрированы как юридические лица. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов сегодня на пресс-брифинге в пресс-центре ЛІГА:Закон.

"Государственная налоговая служба начнет свою работу тогда, когда переведутся 30% персонала из ГФС в ГНС. На уровне центрального аппарата мы уже это сделали. Теперь остались территориальные органы. Мы за следующие несколько недель должны перевести около 9 000 человек. После этого Кабинет министров принимает распоряжения и переводит функцию взимания налогов с Государственной фискальной службы в Государственную налоговую службу ", - сказал Верланов.

"Сегодня было зарегистрировано последнее ГУ в Днепропетровской области. Все главные управления зарегистрированы как юридические лица", - подчеркнул глава ГНС.

Также он сообщил, что исполняющих обязанностей глав территориальных управлений выбрали из заместителей.

По словам Верланова, произошло укрупнение некоторых департаментов ГНС, в частности объединены департаменты администрирования налогов юридических и физических лиц. Он считает, это позволит унифицировать подходы к администрированию налогов для всех.

Верланов также сообщил, что в структуре ГНС произошли некоторые изменения. В частности, ликвидация ГУ внутренней безопасности.