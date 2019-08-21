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Налоговая служба получила полномочия для полноценной работы

Налоговая служба получила полномочия для полноценной работы
21.08.2019, 13:40

Кабмин предал новому органу налоговые функции ГФС

Кабинет министров возложил на Государственную налоговую службу (ГНС) функций по реализации в стране налоговой политики, что позволит ей приступить к полноценной работе. Такое решение правительство приняло на заседании 21 августа.

Согласно решению Кабмина, к ГНС перейдут функции и полномочия Государственной фискальной службы (ГФС) по администрированию ЕСВ, а также в сфере борьбы с правонарушениями налогового законодательства.

Решение правительства вступает в силу после опубликования.

По словам главы налоговой службы Сергея Верланова, уже утверждена структура органа, штатное расписание и смета, а также переведены 30% сотрудников ГФС.

"Важно, что нам удалось сделать этот переходный период максимально незаметным и безболезненным для бизнеса. Непрерывность администрирования и обслуживания налогоплательщиков будут и в дальнейшем соблюдены", - написал он в Facebook.

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Государственная налоговая служба налоговая служба
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