Убытки компании-владельца крупнейшей соцсети России VK и VK Video выросли втрое за год

Российская компания VK отчиталась о $1,12 млрд убытков в 2024 году

Фото: VK / LinkedIn

Компания VK, управляющая крупнейшей в России соцсетью и главным проектом по замене видеохостинга YouTube – VK Video, столкнулась с резким ухудшением финансового положения. Об этом пишет The Moscow Times.

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По итогам 2024 года VK получила $1,12 млрд (94,9 млрд рублей) чистого ущерба – втрое больше, чем год назад.

Хотя выручка VK увеличилась на 23% до $1,74 млрд (147,6 млрд рублей), компания осталась в минусе даже без учета расходов на выплату налогов и процентов по кредитам: ее показатель EBITDA по итогам года составил минус $58 млн (4,9 млрд рублей).

"На операционном уровне компания осталась убыточной, затраты выросли практически по всем статьям", а из всех сегментов бизнеса в плюсе оказались только образовательные технологии и технологии для бизнеса.

Запасы наличных денег на счетах VK за год уменьшились практически вдвое – с $600 млн (51,2 млрд рублей) на начало января до конца декабря осталось лишь с $330 млн (28,4 млрд рублей).

Накопленный ущерб VK за последние три года близится к $2,35 (200 млрд рублей). Чистый долг компании по итогам прошлого года вырос в 1,5 раза – до $2,05 (174,2 млрд. рублей). Причем более половины этой суммы приходится на краткосрочные ссуды, погасить которые нужно в ближайший год.