Збитки компанії-власниці найбільшої соцмережі Росії VK і VK Video зросли втричі за рік

Російська компанія VK відзвітувала про $1,12 млрд збитків у 2024 році

Фото: VK / LinkedIn

Компанія VK, що управляє найбільшою в Росії соцмережею і головним проєктом із заміни відеохостингу YouTube – VK Video, зіткнулася з різким погіршенням фінансового становища. Про це пише The Moscow Times.

За підсумками 2024 року VK отримала $1,12 млрд (94,9 млрд рублів) чистого збитку – втричі більше, ніж рік тому.

Хоча виторг VK збільшився на 23%, до $1,74 млрд (147,6 млрд рублів), компанія залишилася в мінусі навіть без урахування витрат на виплату податків і відсотків за кредитами: її показник EBITDA за підсумками року становив мінус $58 млн (4,9 млрд рублів).

"На операційному рівні компанія залишилася збитковою, витрати зросли практично за всіма статтями", а з усіх сегментів бізнесу в плюсі опинилися тільки освітні технології та технології для бізнесу.

Запаси готівки на рахунках VK за рік зменшилися практично вдвічі – з $600 млн (51,2 млрд рублів) на початок січня до кінця грудня залишилося лише з $330 млн (28,4 млрд рублів).

Накопичений збиток VK за останні три роки наближається до $2,35 (200 млрд рублів). Чистий борг компанії за підсумками минулого року зріс у 1,5 раза – до $2,05 (174,2 млрд рублів). Причому більше як половина цієї суми припадає на короткострокові позики, гасити які потрібно в найближчий рік.