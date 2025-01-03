Участники боевых действий смогут получить 1500 грн в квартал для занятий спортом

Кабмин утвердил новый экспериментальный проект, который будет реализовываться в течение двух лет

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Кабинет министров согласовал предложение Министерства по делам ветеранов о предоставлении участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны государственной помощи на занятия спортом. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Это экспериментальный проект, который будет реализовываться в течение двух лет. Ветераны будут получать по 1500 грн в квартал для занятий физической культурой и спортом.

Кабмин также утвердил порядок реализации экспериментального проекта.

Рассчитываться можно будет только в безналичной форме "у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере физической культуры и спорта", которым банком-эквайром установлен код категории продавца по коду 7941.

Деньги на реализацию проекта выделят за счет бюджетной программы "Меры по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".