Участники боевых действий смогут получить 1500 грн в квартал для занятий спортом
Кабинет министров согласовал предложение Министерства по делам ветеранов о предоставлении участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны государственной помощи на занятия спортом. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Это экспериментальный проект, который будет реализовываться в течение двух лет. Ветераны будут получать по 1500 грн в квартал для занятий физической культурой и спортом.
Кабмин также утвердил порядок реализации экспериментального проекта.
Рассчитываться можно будет только в безналичной форме "у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере физической культуры и спорта", которым банком-эквайром установлен код категории продавца по коду 7941.
Деньги на реализацию проекта выделят за счет бюджетной программы "Меры по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".
- 30 декабря сообщалось, что Украина получит от США $15 млрд на зарплаты и соцвыплаты.