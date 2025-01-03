Учасники бойових дій зможуть отримати щоквартальну допомогу на заняття спортом

Кабмін затвердив новий експериментальний проєкт, який буде реалізовуватись протягом двох років

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Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства у справах ветеранів щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державної допомоги на заняття спортом. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що це експериментальний проєкт, який буде реалізовуватись протягом двох років. Ветерани отримуватимуть по 1500 грн на квартал для занять фізичною культурою та спортом.

Кабмін також затвердив порядок реалізації експериментального проєкту.

Розраховуватись можна буде лише у безготівковій формі "у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність у сфері фізичної культури та спорту", яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця за кодом 7941.

Гроші на реалізацію проєкту виділять коштом бюджетної програми "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих".