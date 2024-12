Україна отримає від США $15 млрд на зарплати й соцвиплати

Сергій Марченко (Фото: пресслужба Міністерства фінансів)

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком грантову угоду про надання Україні допомоги на суму до $15 млрд в межах ініціативи Великої сімки (G7), повідомило Міністерство фінансів вранці у понеділок, 30 грудня.

Ці гроші – частина більшого внеску США на суму $20 млрд в межах ініціативи G7.

Перший транш у розмірі $1 млрд Україна вже отримала раніше через іншу програму "Основи зростання".

"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України", – відреагував на підписання угоди прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші надходитимуть в Україну через спеціальний фонд фінансового посередництва (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснований Світовим банком у жовтні 2024 року.

Фінансування буде цільовим: воно піде на зарплати працівникам охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та держслужбовцям, а також на соціальні виплати: допомогу малозабезпеченим сім'ям, вимушеним переселенцям, людям з інвалідністю, сім'ям з дітьми.

Механізм G7 передбачає до $50 млрд, які погашатимуться коштом прибутків від заморожених російських активів.

США і Євросоюз – основні донори, причому Європейський Союз готовий замінити США у випадку, якщо нова адміністрація Білого дому вийде з програми.

За словами міністра Марченка, програма G7 дозволить Україні впевнено увійти у 2025 рік з гарантованим фінансуванням соціальних та гуманітарних потреб, водночас власні кошти країна зможе спрямовувати на військові потреби.