Україна отримає від США $15 млрд на зарплати й соцвиплати
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком грантову угоду про надання Україні допомоги на суму до $15 млрд в межах ініціативи Великої сімки (G7), повідомило Міністерство фінансів вранці у понеділок, 30 грудня.
Ці гроші – частина більшого внеску США на суму $20 млрд в межах ініціативи G7.
Перший транш у розмірі $1 млрд Україна вже отримала раніше через іншу програму "Основи зростання".
"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України", – відреагував на підписання угоди прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Гроші надходитимуть в Україну через спеціальний фонд фінансового посередництва (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснований Світовим банком у жовтні 2024 року.
Фінансування буде цільовим: воно піде на зарплати працівникам охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та держслужбовцям, а також на соціальні виплати: допомогу малозабезпеченим сім'ям, вимушеним переселенцям, людям з інвалідністю, сім'ям з дітьми.
Механізм G7 передбачає до $50 млрд, які погашатимуться коштом прибутків від заморожених російських активів.
США і Євросоюз – основні донори, причому Європейський Союз готовий замінити США у випадку, якщо нова адміністрація Білого дому вийде з програми.
За словами міністра Марченка, програма G7 дозволить Україні впевнено увійти у 2025 рік з гарантованим фінансуванням соціальних та гуманітарних потреб, водночас власні кошти країна зможе спрямовувати на військові потреби.
- Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) був погоджений лідерами Великої сімки на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США виконають обіцянку зробити внесок у розмірі $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).
- Україна хоче "розтягнути" використання цих грошей мінімум на три роки, а не використати їх за один раз.