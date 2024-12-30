Украина получит от США $15 млрд на зарплаты и соцвыплаты
Министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком грантовое соглашение о предоставлении Украине помощи на сумму до $15 млрд в рамках инициативы Большой семерки (G7), сообщило Министерство финансов утром в понедельник, 30 декабря.
Эти деньги – часть большего вклада США на сумму $20 млрд в рамках инициативы G7.
Первый транш в размере $1 млрд Украина уже получила ранее через другую программу "Основы роста".
"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины", — отреагировал на подписание соглашения премьер-министр Денис Шмыгаль.
Деньги будут поступать в Украину через специальный фонд финансового посредничества, основанный Всемирным банком в октябре 2024 года.
Финансирование будет целевым: оно пойдет на зарплаты работникам здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и госслужащим, а также на социальные выплаты: помощь малообеспеченным семьям, вынужденным переселенцам, людям с инвалидностью, семьям с детьми.
Механизм G7 предусматривает до $50 млрд, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.
США и Евросоюз – основные доноры, причем Европейский Союз готов заменить США в случае, если новая администрация Белого дома выйдет из программы.
По словам министра Марченко, программа G7 позволит Украине уверенно войти в 2025 год с гарантированным финансированием социальных и гуманитарных потребностей, при этом собственные средства страна сможет направлять на военные нужды.
- Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) был согласован лидерами Большой семерки на саммите в Италии в июне 2024 года. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США выполнят обещание внести вклад в размере $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).
- Украина хочет "растянуть" использование этих денег минимум на три года, а не использовать их одномоментно.