Всемирный банк создал новый фонд для Украины. Доноры – США, Япония и Канада
Совет директоров Всемирного банка в четверг, 10 октября, одобрил создание нового фонда для поддержки Украины. Его донорами станут три страны Большой семерки: США, Канада и Япония, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Россия единственная выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины, но ее доля голосов не позволяет блокировать такие решения.
Новый фонд будет использоваться для предоставления дополнительного финансирования, которое лидеры G7 пообещали Украине в июне 2024 года. Размер взносов США, Канады и Японии еще не обсуждается, но точно известно, что они будут обеспечены процентами от замороженных российских доходов.
Голосование во Всемирном банке состоялось через день после того, как Европейский союз согласился предоставить Украине до 35 млрд евро в рамках программы G7.
Официальных комментариев по поводу нового фонда еще не было. Также пока неизвестно, как именно присоединится к программе финансовой помощи Украине последний из членов "семерки" – Великобритания.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились предоставить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Согласно замыслу вес кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.
- Пока конкретную сумму – 35 млрд евро – пообещал Украине только Евросоюз. Она может быть меньше, потому что США готовы внести $20 млрд в пакет помощи Украине, если ЕС согласится изменить механизм продления санкций против России.
- Украина хочет "растянуть" использование этих денег минимум на три года, а не использовать их одномоментно.