Світовий банк створив новий фонд для України. Донори – США, Японія і Канада

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Рада директорів Світового банку у четвер, 10 жовтня, схвалила створення нового фонду для підтримки України. Його донорами стануть три країни Великої сімки: США, Канада і Японія, повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела.

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Росія єдина виступила проти нового фонду Світового банку для України, але її частка голосів не дозволяє їй блокувати такі рішення.

Новий фонд будуть використовувати для надання додаткового фінансування, яке лідери G7 пообіцяли Україні в червні 2024 року. Розмір внесків США, Канади і Японії ще обговорюється, але точно відомо, що вони будуть забезпечені відсотками від заморожених російських доходів.

Голосування у Світовому банку відбулося через день після того, як Європейський Союз погодився надати Україні до 35 млрд євро в межах програми G7.

Офіційних коментарів з приводу нового фонду ще не було. Також поки невідомо, як саме долучиться до програми фінансової допомоги Україні останній з членів "сімки" – Велика Британія.