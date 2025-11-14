Укрпошта будет доставлять "Зимнюю поддержку": в 2024 году воспользовались 2 млн человек
Укрпошта обеспечит доставку и выплаты по программе "Зимняя поддержка 2025" по всей Украине, включая прифронтовые регионы. Программа предусматривает единовременную выплату в размере 1000 гривен для всех граждан Украины. Об этом сообщает Минразвития.
"Поддержка наших людей – это важнейшая задача этой зимы. Особенно в прифронтовых общинах, где ситуация самая сложная. Как и в прошлом году, благодаря своей разветвленной логистической сети, которая охватывает более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений, а также более 26 000 точек присутствия, Укрпошта обеспечит доставку помощи людям", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
В прошлом году Укрпошта обеспечила выплаты примерно двум миллионам граждан.
Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат, которые получают указанные выплаты через Укрпошту, автоматически получат тысячу гривен помощи в день выплаты пенсии или социальной выплаты.
Все остальные граждане, которые не могут подать заявку на получение выплаты через приложение "Дия", могут подать заявку на получение выплаты через Укрпошту с 18 ноября по 24 декабря включительно.
Для оформления заявки необходимо иметь при себе:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте об его отсутствии;
- для детей заявку подают родители – отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);
- для законных представителей – документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.
Полученную "Зимнюю поддержку 2025" – независимо от того, оформлена ли она через приложение "Дия" или в отделении, – можно использовать непосредственно в Укрпошті.
- 13 ноября стало известно, что заявки на получение 1000 гривен зимней єПідтримки начнут принимать уже в середине ноября, а потратить денежные средства можно будет до конца июня.
В прошлом году зимней программой єПідтримка воспользовались 14,4 млн украинцев. Тогда программа столкнулась с критикой. В частности, через переадресацию 3,8 млрд гривен из программы поддержки бизнеса и разминирования на финансирование Национального кэшбека и одноразовых выплат.
