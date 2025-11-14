Укрпошта будет доставлять "Зимнюю поддержку": в 2024 году воспользовались 2 млн человек

Фото: Depositphotos

Укрпошта обеспечит доставку и выплаты по программе "Зимняя поддержка 2025" по всей Украине, включая прифронтовые регионы. Программа предусматривает единовременную выплату в размере 1000 гривен для всех граждан Украины. Об этом сообщает Минразвития.

"Поддержка наших людей – это важнейшая задача этой зимы. Особенно в прифронтовых общинах, где ситуация самая сложная. Как и в прошлом году, благодаря своей разветвленной логистической сети, которая охватывает более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений, а также более 26 000 точек присутствия, Укрпошта обеспечит доставку помощи людям", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В прошлом году Укрпошта обеспечила выплаты примерно двум миллионам граждан.

Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат, которые получают указанные выплаты через Укрпошту, автоматически получат тысячу гривен помощи в день выплаты пенсии или социальной выплаты.

Все остальные граждане, которые не могут подать заявку на получение выплаты через приложение "Дия", могут подать заявку на получение выплаты через Укрпошту с 18 ноября по 24 декабря включительно.

Для оформления заявки необходимо иметь при себе:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте об его отсутствии;

для детей заявку подают родители – отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);

для законных представителей – документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

Полученную "Зимнюю поддержку 2025" – независимо от того, оформлена ли она через приложение "Дия" или в отделении, – можно использовать непосредственно в Укрпошті.