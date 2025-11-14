Укрпошта знову доставлятиме "Зимову підтримку": торік її послугами скористалися 2 млн осіб

Фото: Depositphotos

Укрпошта забезпечить доставлення та виплати за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами. Програма передбачає одноразову виплату розміром 1000 гривень для всіх громадян України. Про це повідомляє Мінрозвитку.

"Підтримка наших людей – це найважливіше завдання цієї зими. Особливо у прифронтових громадах, де найскладніше. Як і минулого року Укрпошта завдяки своїй розгалуженій логістичній мережі, що охоплює понад 4400 стаціонарних і 1900 пересувних відділень, а також понад 26 000 точок присутності, забезпечить доставку допомоги людям", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Минулого року Укрпошта забезпечила виплати для близько двох мільйонів громадян.

Пенсіонери та одержувачі всіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через Укрпошту, автоматично отримають тисячу гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати.

Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок "Дія", можуть подати заявку на отримання виплати через Укрпошту з 18 листопада до 24 грудня включно.

Для оформлення заявки необхідно мати при собі:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;

для дітей заявку подають батьки – окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);

для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна, та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Отриману "Зимову підтримку 2025" – незалежно від того, чи оформлено її через застосунок "Дія", чи у відділенні, – можна використати безпосередньо в Укрпошті.