В июле украинцы купили и продали рекордный объем валюты

Население Украины в июле 2021 года увеличило покупку валюты до рекордных $1,78 млрд, а объем продажи населением валюты в июле 2021 года вырос до $2,07 млрд (в эквиваленте). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики.

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Продажа безналичной валюты населением в июле составила $378,8 млн, а покупка – $325,89 млн. С учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в июле превысила покупку на $340,57 млн.

В целом в январе-июле 2021 года физлица продали валюты на $2,03 млрд больше, чем купили.

С 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке. На сегодня регулятор отменил уже около 40 ограничений на валютном рынке и ослабил большинство действующих. В частности, с 20 июня 2019 года НБУ отменил обязательную продажу валютной выручки на межбанке для бизнеса. С 5 ноября 2019 года Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты физлицами в эквиваленте 150 000 грн в день. В феврале этого года НБУ в два раза увеличил е-лимит на зарубежные переводы.

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Наталия Софиенко

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