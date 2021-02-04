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НБУ в два раза увеличил е-лимит на зарубежные переводы

04.02.2021, 16:41
НБУ в два раза увеличил е-лимит на зарубежные переводы - Фото
Фото: moerschy / pixabay.com

Национальный банк Украины в два раза увеличил е-лимит для ряда валютных операций физических лиц по переводу средств за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине – до 200 000 евро.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, среди таких операций:

- осуществление инвестиций за границу;
- размещение средств на собственных иностранных счетах;
- перевод средств по договору страхования жизни;
- предоставление займа нерезидентам.

"По оценкам Национального банка, это решение в направлении валютной либерализации существенно не повлияет на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что физические лица уже более года имеют возможность покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований. В 2020 году физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро. Эта сумма меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке", – отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

В НБУ подчеркнули, что положительная ситуация на валютном рынке создает необходимые предпосылки для постепенной либерализации валютного регулирования, очередным шагом которой является повышение соответствующего е-лимита.

Полное снятие электронной лимита на осуществление физическими лицами инвестиций за границу является одним из приоритетов НБУ, предусмотренных Дорожной картой валютной либерализации, сказано в сообщении регулятора.

Эти изменения утверждены постановлением правления НБУ от 3 февраля 2021 №14 и вступают в силу с 5 февраля 2021 года.

  • С 7 февраля 2019 года НБУ во исполнение Закона "О валюту и валютные операции" нормой положения № 5 "О мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте" ввел е-лимит на отдельные валютные операции физлиц по переводу ими средств из Украины или на текущие счета нерезидентов – юрлиц, открытые в Украине, в размере 50 000 евро. С 18 декабря 2019 года НБУ увеличил годовой е-лимит на проведение физическими лицами отдельных валютных операций с 50 000 евро до 100 000 евро.

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Юрий Тарасовский
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