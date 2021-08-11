В Минфине отреагировали на призыв ряда банков свернуть доступные кредиты 5-7-9%

Министерство финансов хочет обновить программу Доступные кредиты 5−7−9%. Об этом заявил в Facebook министр финансов Сергей Марченко.

Он заявил, что программа помогла сохранить более 172 000 и создать более 19 000 новых рабочих мест.

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"Программа 5-7-9% уравновесила ценовое предложение на банковском рынке, создала одинаковые ценовые условия для всех. Это позволило всем банкам Украины предложить своим клиентам в условиях коронакризиса приемлемые условия финансирования и реструктуризации задолженности и сохранить клиентскую базу без значительного негативного влияния на прибыльность операционной деятельности. Банки с украинским капиталом равноценно конкурировали с банками с иностранным капиталом. Участниками программы являются 33 украинских банка", – написал министр.

Он добавил, что программа повысила платежную дисциплину предпринимателей в условиях кризиса.

"По результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе 5-7-9%, увеличили объем отчислений в государственный бюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ – на 8%. Во многих странах Европы антикризисные меры продлены до конца 2021 года. Мы работаем, чтобы обновить программу и поддержать бизнес, который в этом нуждается", – считает Марченко.

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Наталия Софиенко

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