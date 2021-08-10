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ПриватБанк против свертывания программы доступных кредитов 5-7-9%

10.08.2021, 15:17
ПриватБанк против свертывания программы доступных кредитов 5-7-9% - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк против идеи свертывания или сокращения госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом заявил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, прозрачные условия программы и активная ее поддержка крупнейшими банками в сложный ковидний период развития экономики помогли малому бизнесу выжить и сохранить рабочие места, а сегодня – программа способствует активному восстановлению экономики, стимулирует развитие сегмента микро, малого и среднего бизнеса и создания новых бизнесов.

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"Впервые государство предоставило реальную поддержку предпринимателям через независимый и эффективный механизм банковской системы, исключило коррупцию, обеспечило доступность помощи и стимулировало развитие сегмента МСБ. Благодаря программе "5-7-9%", впервые за много лет, в Украине отмечен значительный рост кредитных портфелей МСБ, что означает рост бизнеса в этом сегменте клиентов и постепенный вывод его из тени", – отмечает банкир.

Также среди плюсов программы Заиграев назвал конкуренцию банков за клиентов не ценой, а сервисом, эффективностью процессов и доступностью.

"Концентрируясь на реальной поддержке бизнеса – кредитовании инвестиционных проектов и стартапов, ПриватБанк не поддерживает заявления коллег относительно возможного сокращения программы, и считает, что конкурентная борьба на банковском рынке должна вестись методами, не мешают развитию бизнеса и экономики", – отмечается в сообщении.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля 2020 года. По данным Минэкономики, в рамках программы подписано более 21 500 кредитных соглашений, из которых 5700 – инвестиционные кредиты, более 4500 – рефинансирование под 0% и 3% и более 11 000 – кредиты на текущие нужды под 0% в рамках антикризисных мер во время карантина. Участниками программы стали 33 из 73 украинских банков.

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Юрий Тарасовский
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