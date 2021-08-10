ПриватБанк против свертывания программы доступных кредитов 5-7-9%
Государственный ПриватБанк против идеи свертывания или сокращения госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом заявил руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами ПриватБанка Евгений Заиграев.
По его словам, прозрачные условия программы и активная ее поддержка крупнейшими банками в сложный ковидний период развития экономики помогли малому бизнесу выжить и сохранить рабочие места, а сегодня – программа способствует активному восстановлению экономики, стимулирует развитие сегмента микро, малого и среднего бизнеса и создания новых бизнесов.
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"Впервые государство предоставило реальную поддержку предпринимателям через независимый и эффективный механизм банковской системы, исключило коррупцию, обеспечило доступность помощи и стимулировало развитие сегмента МСБ. Благодаря программе "5-7-9%", впервые за много лет, в Украине отмечен значительный рост кредитных портфелей МСБ, что означает рост бизнеса в этом сегменте клиентов и постепенный вывод его из тени", – отмечает банкир.
Также среди плюсов программы Заиграев назвал конкуренцию банков за клиентов не ценой, а сервисом, эффективностью процессов и доступностью.
"Концентрируясь на реальной поддержке бизнеса – кредитовании инвестиционных проектов и стартапов, ПриватБанк не поддерживает заявления коллег относительно возможного сокращения программы, и считает, что конкурентная борьба на банковском рынке должна вестись методами, не мешают развитию бизнеса и экономики", – отмечается в сообщении.
- 12 международных банков, работающих в Украине, направили письмо НБУ и Минфину с просьбой ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
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