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Программа дала сбой. Банки просят свернуть доступные кредиты 5-7-9% – ЭП

09.08.2021, 16:46
Программа дала сбой. Банки просят свернуть доступные кредиты 5-7-9% – ЭП - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

12 международных банков, работающих в Украине, направили письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщает Экономическая правда.

В письме глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук от имени всех членов Форума (куда входят 12 банков) заявляет, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

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По его словам, средства налогоплательщиков направленные на льготные кредиты расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

"Если по данным Райффайзен Банка составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, которое получило антикризисный кредит или рефинансирование. В основном подобные предприятия являются довольно устойчивыми, не претерпели значительных потерь от сворачивания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы от финансовой деятельности", – отмечается в письме.

Отмечается, что если оставить программу работать и дальше, то она будет нести ряд рисков как для самих заемщиков, так и для экономики в целом.

По данным Минэкономики, на 2 августа доля предприятий агросектора, которые оформили льготные кредиты с начала работы программы, достигает 46%. Львиную долю этих кредитов выдавали в начале этого года, в период посевной.

В Минфине сообщили сегодня, что с момента старта программы льготных кредитов 5-7-9 уполномоченные банки выдали 21 545 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн. Из них 20,47 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

  • Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля 2020 года. В начале сентября 2020 года в правительстве заявили, что хотят расширить программу Доступные кредиты 5-7-9% на средний бизнес.
  • По данным опроса ЕБА, с 31 августа по 15 сентября 2020 года почти каждому четвертому предпринимателю отказали в участии в программе Доступные кредиты 5-7-9%, таких оказалось 27%. Удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке. Национальный банк предложил правительству распространить программу доступных кредитов 5-7-9% и на ипотеку.
  • 24 февраля 2021 года Кабмин увеличил в два раза – с 200 000 евро до 400 000 евро – максимальной суммы государственной помощи-компенсации по программе  5-7-9%.

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Наталия Софиенко
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банки кредитование Доступные кредиты 5-7-9
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