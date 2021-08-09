Программа дала сбой. Банки просят свернуть доступные кредиты 5-7-9% – ЭП

12 международных банков, работающих в Украине, направили письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщает Экономическая правда.

В письме глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук от имени всех членов Форума (куда входят 12 банков) заявляет, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

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По его словам, средства налогоплательщиков направленные на льготные кредиты расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

"Если по данным Райффайзен Банка составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, которое получило антикризисный кредит или рефинансирование. В основном подобные предприятия являются довольно устойчивыми, не претерпели значительных потерь от сворачивания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы от финансовой деятельности", – отмечается в письме.

Отмечается, что если оставить программу работать и дальше, то она будет нести ряд рисков как для самих заемщиков, так и для экономики в целом.

По данным Минэкономики, на 2 августа доля предприятий агросектора, которые оформили льготные кредиты с начала работы программы, достигает 46%. Львиную долю этих кредитов выдавали в начале этого года, в период посевной.

В Минфине сообщили сегодня, что с момента старта программы льготных кредитов 5-7-9 уполномоченные банки выдали 21 545 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн. Из них 20,47 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

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Наталия Софиенко

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