Кабмин увеличил до 400 000 евро максимальную сумму кредита по программе 5-7-9%

Кабинет министров принял постановление об увеличении в два раза – с 200 000 евро до 400 000 евро – максимальной суммы государственной помощи-компенсации по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем telegram-канале.

"Отныне максимальная помощь-компенсаций от государства для тех, кто получил кредит в прошлом году составит не 200 000 евро, а 400 000 евро", – сообщил премьер.

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Новый максимальный размер помощи будет действовать на период до шести месяцев после официального окончания карантина.

По словам премьера, правительственное постановление – это очередной шаг к "дешевым деньгам" и направлен на поддержку среднего бизнеса и на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9%".

Ранее, максимальная сумма кредита по программе "5-7-9%" не могла превышать эквивалента 200 000 евро и выдавалась только на срок до трех лет.

29 декабря 2020 года Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Согласно решению правительства, программой теперь могут воспользоваться средние предприятия с годовым доходом до 20 млн евро.

9 января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за первую неделю года малый и средний бизнес в Украине получил более 900 млн грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

27 января в Офисе президента заявили, что программу доступных кредитов для бизнеса 5-7-9% распространят и на ипотеку.

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Роман Брыль

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