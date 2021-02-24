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Кабмин увеличил до 400 000 евро максимальную сумму кредита по программе 5-7-9%

24.02.2021, 14:13
Кабмин увеличил до 400 000 евро максимальную сумму кредита по программе 5-7-9% - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров принял постановление об увеличении в два раза – с 200 000 евро до 400 000 евро – максимальной суммы государственной помощи-компенсации по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем telegram-канале.  

"Отныне максимальная помощь-компенсаций от государства для тех, кто получил кредит в прошлом году составит не 200 000 евро, а 400 000 евро", – сообщил премьер.

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Новый максимальный размер помощи будет действовать на период до шести месяцев после официального окончания карантина.  

По словам премьера, правительственное постановление – это очередной шаг к "дешевым деньгам" и направлен на поддержку среднего бизнеса и на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9%".

Ранее, максимальная сумма кредита по программе "5-7-9%" не могла превышать эквивалента 200 000 евро и выдавалась только на срок до трех лет.

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Роман Брыль
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малый и средний бизнес Доступные кредиты 5-7-9
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