Кабмин упростил получение доступных кредитов по программе 5-7-9%. Что изменилось
Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Согласно решению правительства, программой теперь могут воспользоваться средние предприятия с годовым доходом до 20 млн евро.
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Также смягчаются условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличен до трех лет, отсрочка платежа по возвращению кредита увеличена до 12 месяцев, уменьшен первый взнос в реализации инвестиционного проекта – до 10% от суммы кредита для действующего бизнеса и до 15% для стартапов.
Смягчены условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранения фонда оплаты труда – уменьшение до 50%, численности персонала – до 50%.
Для кредитов по финансированию оборотного капитала установлена компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и действия карантинных ограничений, а после их отмены компенсация устанавливается на уровне 3% годовых, а для кредитов рефинансирования – 3% после 31 марта 2021 года.
Урегулирован вопрос возможности объединения государственной поддержки по программе 5-7-9% с государственной поддержкой от местных госадминистраций и органов самоуправления по программам поддержки малого и среднего бизнеса, которые финансируются из местных бюджетов.
По состоянию на 28 декабря 2020 года количество заявок на участие в госпрограмме 5-7-9% составило 58,3 тыс. на общую сумму 69 млрд грн. За весь период действия программы подписано 7 158 кредитных договоров на сумму 16,5 млрд грн, указывают в министерства финансов.
- 30 сентября 2020 года Национальный банк предложил правительству распространить программу доступных кредитов 5-7-9% и на ипотеку.
- 10 октября Кабинет Министров внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро.
- 25 ноября министр экономического развития и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что за третий квартал 2020 года объем предоставленных по программе 5-7-9% кредитов увеличился почти в 10 раз – с 1 млрд грн (по состоянию на 1.07) до 9,9 млрд грн (по состоянию на 1.10). Количество подписанных договоров возросло в 4 раза с 1033 до 4127 за аналогичный период.
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