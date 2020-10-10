В условия программы Доступные кредиты 5-7-9% внесли изменения
Кабинет Министров внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.
"Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро", – отмечает пресс-служба.
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Также из повестки исключается требование к обязательной прибыльности действующего бизнеса – решение будут принимать банки-кредиторы.
Теперь использовать кредитные средства можно для приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.
- Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.
- В начале сентября в правительстве заявили, что хотят расширить программу Доступные кредиты 5-7-9% на средний бизнес.
- По данным опроса ЕБА, с 31 августа по 15 сентября 2020 года почти каждому четвертому предпринимателю отказали в участии в программе Доступные кредиты 5-7-9%, таких оказалось 27%. Удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке.
- Национальный банк предложил правительству распространить программу доступных кредитов 5-7-9% и на ипотеку.
- Объем займов по доступным кредитам превысил 9 млрд грн.
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