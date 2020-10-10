В условия программы Доступные кредиты 5-7-9% внесли изменения

Кабинет Министров внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

"Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро", – отмечает пресс-служба.

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Также из повестки исключается требование к обязательной прибыльности действующего бизнеса – решение будут принимать банки-кредиторы.

Теперь использовать кредитные средства можно для приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.

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Сергей Чигирь

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