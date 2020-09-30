Доступные кредиты 5-7-9% хотят распространить на ипотеку

Национальный банк предлагает правительству распространить программу доступных кредитов 5-7-9% и на ипотеку. Об этом сообщается на Facebook-странице НБУ.

Что такое программа 5-7-9%

Президент Владимир Зеленский в конце 2019 года анонсировал доступные кредиты для бизнеса под 5%, 7% и 9% годовых. Такие кредитные ресурсы были обещаны для возвращения в страну работающих за рубежом украинцев.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля нынешнего года.

Она предусматривает возможность получения кредита для развития собственного бизнеса на сумму до 1,5 млн грн на пять лет со следующими условиями:

- 5% – для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места;

- 7% – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, без обязательного создания рабочих мест. Однако за каждого нанятого работника ставка будет снижаться на 0,5 процентных пункта;

- 9% – для действующего бизнеса, который имеет выручку 25-50 млн грн.

В Министерстве финансов ранее сообщали, что принять участие в этой госпрограмме в 2020 году смогут около 50 000 заемщиков.

Каковы предложения НБУ

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, Нацбанк готовит изменения в сфере банковского регулирования, направленные на активизацию кредитования. Эти изменения касаются упрощения оценки кредитных рисков.

Речь идет о расширении перечня клиентов, которых можно будет оценивать на групповой основе, а также об изменении подходов к оценке кредитного риска. Также среди предложений Нацбанка – распространить госпрограмму 5-7-9% на ипотечные кредиты.

Ситуация на рынке ипотечного кредитования

С 1 июля в сфере ипотечного кредитования реализуется госпрограмма "Доступное жилье под 10% годовых", в рамках которой банки по состоянию на начало сентября выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн.

В программе "Доступное жилье под 10% годовых" участвуют пять банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Правэкс-банк и Кредобанк.

По данным НБУ, на начало 2020 года средневзвешенная процентная ставка по ипотеке составляла 19% годовых, а сейчас – 13% годовых. Сейчас семь банков обеспечивают 97% объема новых ипотечных кредитов.

В апреле президент Владимир Зеленский анонсировал программу ипотеки для населения под 10% годовых.

В середине августа Зеленский заявил, что банки уже выдают ипотеку под 10% годовых.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.