Объем займов по доступным кредитам превысил 9 млрд грн − Шмыгаль

Общий объем займов по доступным кредитам 5-7-9 уже превысил 9 млрд грн. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Последний месяц четко продемонстрировал, что программа доступных кредитов для МСБ "5-7-9" преуспела. То есть, в Украине впервые малый и средний бизнес могут получить доступный кредит для развития и поддержки собственного дела", – заявил Шмыгаль.

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По его данным, программой уже воспользовались почти 4000 бизнесов со всей страны. На 2021 год на программы доступного кредитования для бизнеса в бюджете заложено 12 млрд грн.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.

В начале сентября в правительстве заявили, что хотят расширить программу Доступные кредиты 5-7-9% на средний бизнес.

По данным опроса ЕБА, с 31 августа по 15 сентября 2020 года почти каждому четвертому предпринимателю отказали в участии в программе Доступные кредиты 5-7-9%, таких оказалось 27%. Удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке.

Национальный банк предложил правительству распространить программу доступных кредитов 5-7-9% и на ипотеку.

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Сергей Чигирь

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