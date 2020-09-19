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Бизнес получил 8 млрд по программе Доступные кредиты 5-7-9% – Марченко

19.09.2020, 10:14
Бизнес получил 8 млрд по программе Доступные кредиты 5-7-9% – Марченко - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С начала действия государственной программы Доступные кредиты 5-7-9% предпринимателям выдали кредитов на сумму около 8 млрд грн. Об этом в эфире одного из каналов сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Уже предоставлено 8 млрд грн, это более 3000 кредитов для малого и среднего бизнеса", – сказал Марченко.

  • Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля. 
  • В начале сентября в правительстве заявили, что хотят расширить программу Доступные кредиты 5-7-9% на средний бизнес.
  • По данным опроса ЕБА, с 31 августа по 15 сентября 2020 года почти каждому четвертому предпринимателю отказали в участии в программе Доступные кредиты 5-7-9%, таких оказалось 27%. Удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке.

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Наталия Софиенко
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