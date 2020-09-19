Бизнес получил 8 млрд по программе Доступные кредиты 5-7-9% – Марченко
19.09.2020, 10:14
Иллюстративное фото: depositphotos.com
С начала действия государственной программы Доступные кредиты 5-7-9% предпринимателям выдали кредитов на сумму около 8 млрд грн. Об этом в эфире одного из каналов сказал министр финансов Сергей Марченко.
"Уже предоставлено 8 млрд грн, это более 3000 кредитов для малого и среднего бизнеса", – сказал Марченко.
- Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.
- В начале сентября в правительстве заявили, что хотят расширить программу Доступные кредиты 5-7-9% на средний бизнес.
- По данным опроса ЕБА, с 31 августа по 15 сентября 2020 года почти каждому четвертому предпринимателю отказали в участии в программе Доступные кредиты 5-7-9%, таких оказалось 27%. Удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке.
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