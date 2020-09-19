Бизнес получил 8 млрд по программе Доступные кредиты 5-7-9% – Марченко

С начала действия государственной программы Доступные кредиты 5-7-9% предпринимателям выдали кредитов на сумму около 8 млрд грн. Об этом в эфире одного из каналов сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Уже предоставлено 8 млрд грн, это более 3000 кредитов для малого и среднего бизнеса", – сказал Марченко.

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Наталия Софиенко

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