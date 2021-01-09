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За первую неделю года малый и средний бизнес взял до 1 млрд грн доступных кредитов

09.01.2021, 15:55
За первую неделю года малый и средний бизнес взял до 1 млрд грн доступных кредитов - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

С начала 2021 года малый и средний бизнес в Украине получил более 900 млн грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей Facebook странице.

"За первую неделю 2021 года выдано доступных кредитов на сумму в более, чем 900 млн грн", – написал премьер-министр.

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Он напомнил, что за первые четыре месяца действия программы в 2020 году было выдано доступных кредитов на 500 млн грн. После чего, Кабмин внес изменения в правила и инструменты данной программы.   

В последующие шесть месяцев (с августа по конец декабря) малый и средний бизнес взял кредитов по программе "5-7-9%" на сумму более 16 млрд грн.

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Роман Брыль
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малый и средний бизнес Доступные кредиты 5-7-9

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