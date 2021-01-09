За первую неделю года малый и средний бизнес взял до 1 млрд грн доступных кредитов

С начала 2021 года малый и средний бизнес в Украине получил более 900 млн грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей Facebook странице.

"За первую неделю 2021 года выдано доступных кредитов на сумму в более, чем 900 млн грн", – написал премьер-министр.

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Он напомнил, что за первые четыре месяца действия программы в 2020 году было выдано доступных кредитов на 500 млн грн. После чего, Кабмин внес изменения в правила и инструменты данной программы.

В последующие шесть месяцев (с августа по конец декабря) малый и средний бизнес взял кредитов по программе "5-7-9%" на сумму более 16 млрд грн.

За третий квартал 2020 года объем предоставленных по программе 5-7-9 кредитов увеличился почти в 10 раз – с 1 млрд грн (по состоянию на 1.07) до 9,9 млрд грн (по состоянию на 1.10). Количество подписанных договоров возросло в 4 раза с 1033 до 4127 за аналогичный период.

10 октября 2020 года Кабинет Министров внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро.

29 декабря Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

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Роман Брыль

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