Программа "доступных кредитов" выросла в 10 раз. На что берут деньги предприниматели

За третий квартал 2020 года объем предоставленных по программе 5-7-9 кредитов увеличился почти в 10 раз – с 1 млрд грн (по состоянию на 1.07) до 9,9 млрд грн (по состоянию на 1.10). Количество подписанных договоров возросло в 4 раза с 1033 до 4127 за аналогичный период. Об этом сообщил министр экономического развития и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По данным Минэкономики, за предыдущую неделю к программе присоединились 222 новых предпринимателя, с которыми подписаны договора на сумму 324 млн грн. В целом на сегодня уже выдано 5813 кредитов на общую сумму 13,5 млрд грн.

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"Даже в условиях мирового экономического неопределенности и логического спада в планировании кредитных обязательств, спрос на программу остается", – отметил Петрашко.

Распределение по направлениям кредитования

- Инвестиционные кредиты под 5-7-9% – 2552 (44%). Проекты по приобретению или модернизации техники и оборудования, нежилой недвижимости, строительству или ремонту помещений, развитию франчайзинговых проектов с возможностью профинансировать оборотный капитал до 25%.

- Кредиты на рефинансирование под 0% – 2259 (39%). Рефинансирование кредитов, которые были ранее выданы в разных банках. До 31 марта 2021 года такие кредиты будут стоить 0%.

- Кредиты на пополнение оборотного капитала под 3% – 787 (14%). Краткосрочные кредиты на текущие потребности бизнеса (аренда, закупка сырья, зарплата, обслуживание техники и оборудования и т.д.).

- Другие виды кредитов по программе – 3%.

В Минэкономики отметили, что и доля компаний, которые планировали брать банковские кредиты, уменьшается, что не дает возможности предсказать стабильность ведения бизнеса.

В октябре Кабмин внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что изменилось, читайте тут.

Национальный банк предложил правительству распространить программу доступных кредитов 5-7-9% и на ипотеку.

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Юрий Тарасовский

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