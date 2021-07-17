UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В НБУ рассказали, каких банкнот и монет больше всего в обращении

17.07.2021, 16:39
В НБУ рассказали, каких банкнот и монет больше всего в обращении - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Среди банкнот больше всего  в обращении купюр номиналом 200 грн а среди монет – номиналом 10 копеек (24,4% и 29% от общего количества в обращении соответственно).  Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. 

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении). 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В обращении остается 452,1 млн шт "золотистых" одногривневых монет. Они пока является действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. 

"То есть те "золотистые" одногривневые монеты, во время инкассации будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот. Постепенно в обороте их будет становиться все меньше. Зато их место будут занимать соответствующие "серебристые" оборотные монеты", – пояснили там. 

В НБУ добавили, что на 1 июля 2021 года на одного украинца приходилось 71 банкнот и 156 разменных и платежных оборотных монет ( пол года назад, на 1 января 2021 – 72 и 149 шт. соответственно).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ гривня монеты деньги
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 