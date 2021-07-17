В НБУ рассказали, каких банкнот и монет больше всего в обращении

Среди банкнот больше всего в обращении купюр номиналом 200 грн а среди монет – номиналом 10 копеек (24,4% и 29% от общего количества в обращении соответственно). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).

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В обращении остается 452,1 млн шт "золотистых" одногривневых монет. Они пока является действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, но постепенно НБУ выводит их из обращения.

"То есть те "золотистые" одногривневые монеты, во время инкассации будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот. Постепенно в обороте их будет становиться все меньше. Зато их место будут занимать соответствующие "серебристые" оборотные монеты", – пояснили там.

В НБУ добавили, что на 1 июля 2021 года на одного украинца приходилось 71 банкнот и 156 разменных и платежных оборотных монет ( пол года назад, на 1 января 2021 – 72 и 149 шт. соответственно).

Национальный банк Украины изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 грн из-за жалоб украинцев.

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Наталия Софиенко

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