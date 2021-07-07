НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни

Национальный банк Украины изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 грн из-за жалоб украинцев. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на брифинге 7 июля.

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Шабан отметил, что такое решение НБУ принял из-за жалоб украинцев на неудобство монет.

"Мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и работаем над тем, чтобы изменить дизайн, сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего для слабовидящих", – отметил замглавы НБУ.

В конце 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн, а с сентября 2019 года разрешил банкам округлять суммы кассовых операций в связи с началом кампании по изъятию из обращения мелких монет. В декабре 2019 года НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 грн, а в июне 2020 года - монеты номиналом 10 грн.

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Юрий Тарасовский

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