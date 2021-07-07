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НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни

07.07.2021, 17:32
НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 грн из-за жалоб украинцев. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на брифинге 7 июля.

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Шабан отметил, что такое решение НБУ принял из-за жалоб украинцев на неудобство монет.

"Мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и работаем над тем, чтобы изменить дизайн, сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего для слабовидящих", – отметил замглавы НБУ.

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Юрий Тарасовский
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