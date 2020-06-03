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НБУ ввел в обращение новую монету в 10 грн

НБУ ввел в обращение новую монету в 10 грн
03.06.2020, 09:40

НБУ распределил между подразделениями в регионах более 5 млн новых монет

3 июня Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривень. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"С сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины… Они постепенно заменят в обороте банкноты номиналом 10 гривень ", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что продолжают оптимизировать и обновлять банкнотно-монетный ряда гривни. Благодаря чему новое поколение гривни стало надежным и защищенным, а наличные расчеты - удобнее для граждан и дешевле для государства. В результате номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов: шесть монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

В НБУ напоминают, что срок обращения монет около 20-25 лет, тогда как банкноты номиналом 10 грн - в среднем один-два года. Поэтому замена банкнот низких номиналов на монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработку денег, объясняют в НБУ.

10-гривневые монеты НБУ будет вводить постепенно. В обращении появится  свыше 5 млн монет, которые уже распределены между подразделениями Нацбанка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий). Рассчитываться можно будет и монетами, и банкнотами.

По данным Нацбанка, на 1 июня в обращении находилось более 181 млн штук банкнот 10 грн. Они останутся платежным средством, но через некоторое время в результате естественного износа их заменят монетами.

На реверсе монеты 10 гривень размещен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты.

Новая оборотная монета изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) 10-гривневая монета существенно отличается от новых оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 грн. В частности, у нее есть гурт со специальным крупным рифлением.

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Анна Андреева
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НБУ новая монета 10 гривень
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