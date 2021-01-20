В Украине впервые заработает скрининг иностранных инвестиций. Что это такое

В Украине впервые заработает скрининг иностранных инвестиций для защиты национальных интересов. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, комментируя принятый Кабмином законопроект об оценке влияния иностранных инвестиций, сообщила пресс-служба Минэкономики.

По его словам, скрининг иностранных инвестиций позволит защитить национальные интересы в сфере нацбезопасности, а также обеспечить развитие и сохранение новейших технологий.

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"Кроме того, прозрачный и эффективный механизм оценки позволит нашим предприятиям активнее сотрудничать с иностранными инвесторами и привлекать инвестиции", – сказал Петрашко.

Законопроект разрабатывался с участием международных экспертов стран G7 с учетом опыта в этой сфере передовых стран мира.

Документ будет определять принципы осуществления иностранных инвестиций, виды деятельности, имеющие стратегическое значение для нацбезопасности Украины.

Такая система проверки иностранных инвесторов уже действует в США и Евросоюзе. Система проверки усилит контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли экономики: космической сфере, авиации, торговли и производства боеприпасов, криптографии, использовании ядерной энергетики и т. д.

Документ, который правительство утвердило на своем заседании, теперь передадут на рассмотрение Верховной Раде.

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Наталия Софиенко

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