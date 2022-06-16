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про новости компаний
16.06.2022, 12:20

Банк Кредит Днепр подтвердил высокую степень надежности и объявил о расширении сети

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Банк Кредит Днепр подтвердил высокую степень надежности и объявил о расширении сети - Фото

Вместе с высокой оценкой кредитоспособности Банк Кредит Днепр сохранил наивысшую оценку надежности депозитов – 5.

Рейтинговое агентство IBI-Rating сообщило о подтверждении кредитного рейтинга Банка Кредит Днепр на одном из самых высоких уровней — uaAA+.

Как отметили аналитики агентства, несмотря на войну банк сохранил показатели эффективности деятельности на хорошем уровне и улучшил их прибыльной текущей деятельностью. Вместе с высокой оценкой кредитоспособности Банк Кредит Днепр сохранил наивысшую оценку надежности депозитов — 5.

Среди сильных сторон банка, обеспечивающих одни из наиболее высоких на банковском рынке показателей кредитоспособности и надежности, аналитики РА IBI-Rating отметили улучшение показателей капитализации, рост работающего кредитного портфеля, большую диверсифицированную клиентскую базу и развитую инфраструктуру, что обеспечивает банку повышение показателей его эффективности.

Помимо этого, эксперты РА IBI-Rating обратили внимание на то, что банк со значительным запасом выполняет нормативные требования Национального банка, а это является свидетельством его устойчивых позиций.

"Банк стабильно работает, обладает значительной ликвидностью и высоким запасом прочности. Так, на 01.06.2022 коэффициент текущей ликвидности (LCR) – 194,66% при нормативном значении не менее 100%; 158,31% — коэффициент чистого стабильного финансирования по всем валютам при нормативном значении не менее 90%".

По словам Сергея Панова, главы правления Банка Кредит Днепр, финучреждение продолжает стабильную работу в условиях военного положения, предоставляя качественные сервисы украинцам и бизнесу, выполняя в том числе свою социальную миссию по обеспечению бесперебойности платежей, обслуживания физических лиц, работы отделений и т. д.

"Кредит Днепр — банк с украинским сердцем, и наша команда делает все возможное для поддержки украинской экономики и граждан. Мы поддерживаем украинских предпринимателей и бизнес на основе индивидуального подхода. Убежден, что сейчас вопросы взаимной поддержки и взаимопомощи между бизнесом и банковской системой – это залог того, что и одна, и другая сторона будут работать, будут уверены в своем будущем", — прокомментировал Сергей Панов, председатель правления Банка Кредит Днепр.

Как уточнили в пресс-службе банка, 85% его региональной сети возобновили свою работу, в том числе 15 июня открылось одно из отделений в Харькове, пострадавшее от обстрелов города в первые дни войны. Ранее в банке уже заявляли о планах по расширению сети отделений в безопасных регионах запада Украины и восстановлению работы всей сети. К нынешнему времени открыто отделение банка в Хмельницком.

Принадлежащий бизнесмену Александру Ярославскому Банк Кредит Днепр входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка относится к группе банков с частным капиталом.

Кредит Днепр — в числе самых прибыльных банков Украины, а также входит в список Forbes Ukraine самых комфортных для обслуживания банков страны.

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Теги: Кредит Днепр, Банк Кредит Днепр
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