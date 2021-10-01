Банк Кредит Днепр признан Forbes Ukraine одним из самых комфортных банков Украины

Предоставляющий передовые решения в сфере современного банкинга Банк Кредит Днепр признан одним из самых комфортных банков Украины.

Так, 30 сентября состоялось награждение победителей рейтинга Forbes Ukraine "ТОП-15 самых комфортных банков Украины для обслуживания физических лиц".

Об этом сообщает пресс-служба Банка Кредит Днепр со ссылкой на итоги рейтинга и церемонию награждения его победителей.

Составители списка 15 самых комфортных для обслуживания в Украине банков рассчитывали место в рейтинге как среднее значение трех главных критериев: величина ставок и комиссий, надежность, удобство.

"По всем позициям банк получил высокие баллы, максимальное количество баллов — по критерию "Удобство", который оценивает популярность мобильных приложений с высокой средней оценкой, наличие консьерж-сервиса, разветвленность сети отделений и банкоматов, возможность открыть счет и внести депозит онлайн, наличие банковских ячеек и предоставление депозитарных услуг, поддержку способов оплаты Google Pay и Apple Pay", — отметили в пресс-службе Банка Кредит Днепр.

Также Forbes Ukraine при составлении рейтинга самых комфортных банков Украины учел выгодность депозитных вкладов в банковских учреждениях, удобство и условия кредитования.

"Год назад Банк Кредит Днепр начал масштабную диджитал-трансформацию: от идеологии до технического оснащения всех систем. Мы создаем новую цифровую историю взаимодействия клиента с банком на базе технологий компании Middleware Inc (CША). Помимо этого, входим в крупные структурные проекты, расширяем региональное присутствие, запускаем новые партнерские программы и тем самым масштабируем бизнес. Простота и комфорт для клиента – наши главные приоритеты", – прокомментировал Сергей Панов, председатель правления Банка Кредит Днепр.

Как сообщалось, в июле 2021 года Банк Кредит Днепр запустил собственную программу ипотечного кредитования на рынке вторичного жилья, а до конца текущего года планирует предложить клиентам оформление займов на покупку квартир на первичном рынке. Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, владельцем которого является известный украинский бизнесмен из TOP-10 Forbes Ukraine Александр Ярославский, также владеющий группой DCH (www.dch.com.ua), которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.

Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. Кредит Днепр входит в ТОП-10 крупнейших банков – торговцев облигациями внутреннего государственного займа на ПФТС, а также в ТОП-20 банков – операторов валютного рынка по итогам первого полугодия 2021 г.