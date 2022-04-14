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про новости компаний
14.04.2022, 12:42

Satchel.eu: бесплатное открытие счета в ЕС для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
Satchel.eu: бесплатное открытие счета в ЕС для украинцев - Фото

За последние недели более 10 миллионов украинцев пересекли границы ЕС, спасаясь от войны. Чтобы помочь гражданам Украины почувствовать финансовую свободу вдали от дома, литовская EMI Satchel.eu предлагает тариф "Proud to be Ukrainian", который включает бесплатное открытие и обслуживание европейского счета с минимальной комиссией за исходящие платежи.

Как украинским гражданам открыть счет в Satchel.eu?

Подать заявку на открытие счета можно прямо со смартфона из любой точки мира. Для этого нужно перейти на страницу тарифа "Proud to be Ukrainian" и кликнуть "Открыть счет". 

Далее 3 простых шага:

  • Заполнить онлайн-форму.
  • Дождаться ответа по рассмотрению заявки командой Satchel.eu
  • Загрузить приложение Satchel и верифицировать свою личность с помощью Onfidо*.

После верификации учетная запись будет активирована, и вы сможете начать пользоваться своим европейским счетом!

*Onfido –технологическое решение для верификации личности с помощью паспорта / ID и фотографии селфи. 

Как заказать физическую или виртуальную карту Satchel.eu?

После открытия счета каждый клиент может заказать до 5 физических или виртуальных карт Mastercard. Для этого необходимо заполнить форму на сайте и выбрать тариф "Proud to be Ukrainian". 

Как можно пополнить свой счет в Satchel.eu?

Деньги на личный счет в Satchel могут быть зачислены через банковский перевод:

  • со счета другого европейского финансового учреждения (банка или EMI);
  • со счета работодателя;
  • со счета организации (например, социальных служб).

В каких странах доступен Satchel.eu?

Клиенты Satchel могут пользоваться финансовыми услугами во всех странах ЕС, а также по всему миру.

Гарантия безопасности денежных средств с Satchel.eu

Satchel.eu гарантирует защиту ваших средств. Компания имеет соглашение с Национальным банком Литвы и размещает финансовые поступления клиентов на специальном сегрегированном счету. Согласно статье 7 (1) Директивы 2009/110/ЕС, предусматривается, что даже в случае банкротства, средства клиентов будут храниться в Национальном Банке Литвы и при необходимости возвращаться собственникам счетов.

На странице "Горжусь быть украинцем" представлена вся информация о компании, тарифном плане, а также отзывы клиентов и блок FAQ с ответами на популярные вопросы. 

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