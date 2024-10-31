В каких банках держат деньги депутаты Верховной Рады

Из 63 банков, сегодня работающих в Украине, для открытия своих счетов парламентарии избрали только несколько. Самый популярный по количеству счетов – Universal Bank Сергея Тигипко, который является партнером и лицензиатом банковского сервиса Monobank Олега Гороховского.

Каким именно банкам и какие суммы доверяют хранить ключевые фигуры украинского парламента, а сколько денег все еще держат под матрасом, LIGA.net помог определить анализ ежегодных деклараций народных избранников.

LIGA.net проанализировала декларации президиума Верховной Рады (ВР) и руководства фракций и депутатских объединений за 2023 год. Всего – полтора десятка нардепов и их семей. Оказалось, что самые большие суммы нардепы предпочитают хранить в связанных банках.

К примеру, лидер группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко большинство средств семьи хранит в банке "Клиринговый Дом" Юлии Левочкиной, сестры его бизнес-партнера и политического соратника Сергея Левочкина.

Экс-президент и лидер фракции "Евросолидарность" Петр Порошенко предпочитает собственное финучреждение – Международный инвестиционный банк (МИБ). Благодаря семьям этих двух парламентариев эти банки попали в тройку первых по объемам денег на счетах.

Если отбросить связанные банки, безоговорочный лидер по количеству денег нардепов – государственный Sense Bank, национализированный в июле 2023 года. До этого банк входил в Alfa Group российского олигарха Михаила Фридмана.

Также большим по объему средств руководства Рады является ОТП Банк, принадлежащий крупнейшему венгерскому банку OTP Bank. Пятерку лидеров замыкает государственный Укрэксимбанк. Универсалбанк, самый популярный по количеству счетов, по объему денег на хранении занимает всего 6-е место.

Всего руководство Рады и их семьи, согласно декларациям, в прошлом году держало в банках средств на 365 млн грн в эквиваленте. Из них чуть меньше 300 млн грн – в украинских банках. Все остальное – за границей.

В гривне хранилось всего 155 млн. грн. Все остальное – в валюте: 3,65 млн евро и больше полумиллиона долларов.

Также деньги хранились в фунтах стерлингов, швейцарских франках и канадских долларах. Правда, эти валюты в основном находятся в зарубежных банках.