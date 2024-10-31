У яких банках тримають гроші депутати Верховної Ради

Із 63 банків, що сьогодні працюють в Україні, для відкриття своїх рахунків парламентарії обрали лише декілька. Найпопулярніший за кількістю рахунків – Universal Bank Сергія Тігіпка, який є партнером та ліцензіатом банківського сервісу Monobank Олега Гороховського.

Яким саме банкам і які суми довіряють зберігати ключові фігури українського парламенту, а скільки грошей все ще тримають "під матрацом", LIGA.net допоміг визначити аналіз щорічних декларацій народних обранців.

LIGA.net проаналізувала декларації президіуму Верховної Ради (ВР) та керівництва фракцій і депутатських об’єднань за 2023 рік. Загалом – півтора десятка нардепів та їх сімей. Виявилось, що найбільші суми нардепи воліють зберігати у пов’язаних банках.

Наприклад, лідер групи Платформа за життя та мир Юрій Бойко більшість коштів родини зберігає у банку "Кліринговий Дім" Юлії Льовочкіної, сестри його бізнес-партнера і політичного соратника Сергія Львочкіна.

П'ятий президент і лідер фракції "Євросолідарність" Петро Порошенко віддає перевагу власній фінустанові – Міжнародному інвестиційному банку (МІБ). Завдяки сім’ям цих двох парламентаріїв ці банки потрапили у трійку найперших за обсягами грошей на рахунках.

Якщо відкинути пов’язані банки, беззаперечним лідером за кількістю грошей нардепів є державний Sense Bank, націоналізований в липні 2023 року. До того банк входив у Alfa Group російського олігарха Михайла Фрідмана.

Також великим за обсягом коштів керівництва Ради є ОТП Банк, що належить найбільшому угорському банку OTP Bank. П’ятірку лідерів замикає державний Укрексімбанк. Універсалбанк, найпопулярніший за кількістю рахунків, за обсягом грошей на зберіганні посідає лише 6-те місце.

Загалом керівництво Ради та їх родини, згідно з деклараціями, минулого року тримало в банках коштів на 365 млн грн в еквіваленті. З них трохи менше ніж 300 млн грн – в українських банках. Все інше – за кордоном.

У гривні зберігалось всього 155 млн грн. Все інше – у валюті: 3,65 млн євро і більше ніж пів мільйона доларів.

Також гроші зберігали у фунтах стерлінгів, швейцарських франках і канадських доларах. Щоправда, ці валюти здебільшого тримають у закордонних банках.