Банки получили доступ к госреестрам. Что это даст заемщику

Кабинет министров разрешил банкам получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, обращающихся за получением кредитов.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, такая норма содержится в постановлении, которое было принято сегодня на заседании правительства. Его цель - упрощение условий ведения бизнеса в Украине и повышение позиций в рейтинге "Doing Business".

Реклама

В министерстве отмечают, что до этого банки на законодательном уровне не имели возможности получать информацию из госреестров, что затрудняло задачу прогнозировать способность лица выполнить собственные обязательства по выплатам по кредиту.

Как правило, чтобы покрыть риски, связанные с кредитованием, из-за отсутствия информации, банки повышали процентные ставки.

"Это повышает рискованность осуществления банковских операций по кредитам, а также приводит к накоплению проблемных кредитов", - сказано в сообщении МЭРТ.

Банкам могут быть интересны реестр налоговой службы о доходах граждан, реестр о регистрации прав собственности, реестр исполнительных производств, реестр предприятий и реестр семейного положения граждан.