Банки снижают ставки по депозитам. Обзор рынка
За последние две недели депозитные ставки заметно опустились
По итогам последних двух недель больше половины исследуемых нами банков снизили ставки по депозитам. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 5 июля). Снизили ставки 18 из 26 банков: Кредиагриколь, Восток, ОТП Банк, Универсалбанк, Альфа-Банк, АП Банк, Индустриалбанк, Мисто, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Пивденный, Пиреус, Правэкс, Приват, Прокредит, ПУМБ, Укргазбанк.
Средние ставки по депозитам в гривне
Рекордно подешевели гривневые вклады на сроки от месяца до трех - на 1,23 п.п. до 6,8% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 1,17 п.п. до 8,45% годовых). Средняя ставка для сроков от полугода до года снизилась на 1,1 п.п. и составляет 8,62% годовых. Депозиты сроком свыше года сбросили 0,99 п.п. и предлагают 8,56% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,58 п.п. до 5,57% годовых. Доходность вкладов на период до месяца опустилась на 0,56 п.п. до 8,04% годовых.
Средние ставки по депозитам в долларах
Что касается долларовых сбережений, максимально упала средняя ставка также на сроки от месяца до трех (на 0,29 п.п. до 0,54% годовых). Стоимость вкладов периодом от полугода до года опустилась на 0,27 п.п. до 1,31% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,19 п.п. и предлагают 1,78% годовых. Сроки от трех месяцев до полугода сбросили в ставках 0,16 п.п. и предоставляют доходность 0,94% годовых. Синхронно снизилась средняя ставка для бессрочных сбережений и для сроков менее месяца (на 0,02 п.п. до 0,54% и до 0,58% годовых соответственно).
Средние ставки по депозитам в евро
Бессрочные сбережения (0,24%) и вклады сроком менее месяца (0,34%) не претерпели изменений. Снизилась доходность для сроков от месяца до трех (на 0,23 п.п. до 0,48% годовых). Вклады периодом от трех месяцев до полугода подешевели на 0,11 п.п. до 0,64% годовых. Сроки от полугода до года сбросили 0,20 п.п. и предоставляют доходность 0,91% годовых. Сбережения на сроки свыше года потеряли 0,09 п.п. и предлагают 1,08% годовых.
В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.
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