Банкноты номиналом €500 выводят из обращения

Европейский центральный банк прекратил печать банкнот номиналом €500, выпущенных в 2002 году. В обновленной серии "Европа" этот номинал будет отсутствовать, сообщает пресс-служба центробанка.

С 27 января большинство национальных центробанков Евросоюза будут изымать из обращения эту банкноту. Продолжит ее выпуск до 26 апреля включительно только Deutsche Bundesbank и Oesterreichische Nationalbank, отмечается в сообщении.

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При этом 500-евровая банкнота останется законным платежным средством. Ее можно обменять в любом нацбанке Европы.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, украинские банки также будут обменивать купюру, пока она будет находиться в обращении.

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Новая серия "Европа" будет состоять из банкнот номиналом €5, €10, €20, €50, €100, €200.