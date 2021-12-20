UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

BNP Paribas уходит из США: продает бизнес за $16 млрд

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 17:27
BNP Paribas уходит из США: продает бизнес за $16 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Французский BNP Paribas объявил о продаже своего подразделения в США – Bank of the West – канадскому Bank of Montreal Financial Group (ВМО) за $16,3 млрд. Об этом сообщает агентство  Reuters.  

Вырученные средства BNP Paribas направит на выкуп своих акций и дальнейшее расширение в Европе. За последние два года французская группа выкупила основные инвестиционные и брокерские активы у Deutsche Bank и Credit Suisse, напоминают в агентстве. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости  

BNP Paribas стал третьим крупным европейским банком, свернувшим свою деятельность в США за последние два года. В 2020 году BBVA продала значительную часть своих американских активов холдинговой компании PNC, в 2021 году подобную продажу совершил HSBC.      

BNP Paribas купил Bank of the West в 1979 году, и это подразделение стало его крупнейшим бизнесом за пределами Европы. 

В свою очередь, Bank of Montreal заявил, что это приобретение привлечет 1,8 млн новых клиентов и расширит сеть 514 отделениями в США.   

Крупные канадские банки имеют ограниченную возможность для расширения в пределах страны, в связи с чем ищут варианты в Соединенных Штатах. 

Bank of Montreal – четвертый крупнейший банк в Канаде. На американское подразделение банка приходится около 38% его выручки. 

Bank of the West работает в коммерческом сегменте и сфере потребительского банкинга, а также осуществляет специализированные финансовые операции. Общий объем депозитов банка составляет около $89 млрд, активов – $105 млрд. 

  • В ноябре 2020 года американская PNC Financial Services Group договорился о покупке американского подразделения испанского BBVA за $11,6 млрд, что позволит создать пятый крупнейший по объему активов банк в США.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
BNP Paribas hsbc покупка банка BBVA USA Bank of Montreal
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 