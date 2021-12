BNP Paribas уходит из США: продает бизнес за $16 млрд

Французский BNP Paribas объявил о продаже своего подразделения в США – Bank of the West – канадскому Bank of Montreal Financial Group (ВМО) за $16,3 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вырученные средства BNP Paribas направит на выкуп своих акций и дальнейшее расширение в Европе. За последние два года французская группа выкупила основные инвестиционные и брокерские активы у Deutsche Bank и Credit Suisse, напоминают в агентстве.

BNP Paribas стал третьим крупным европейским банком, свернувшим свою деятельность в США за последние два года. В 2020 году BBVA продала значительную часть своих американских активов холдинговой компании PNC, в 2021 году подобную продажу совершил HSBC.

BNP Paribas купил Bank of the West в 1979 году, и это подразделение стало его крупнейшим бизнесом за пределами Европы.

В свою очередь, Bank of Montreal заявил, что это приобретение привлечет 1,8 млн новых клиентов и расширит сеть 514 отделениями в США.

Крупные канадские банки имеют ограниченную возможность для расширения в пределах страны, в связи с чем ищут варианты в Соединенных Штатах.

Bank of Montreal – четвертый крупнейший банк в Канаде. На американское подразделение банка приходится около 38% его выручки.

Bank of the West работает в коммерческом сегменте и сфере потребительского банкинга, а также осуществляет специализированные финансовые операции. Общий объем депозитов банка составляет около $89 млрд, активов – $105 млрд.

В ноябре 2020 года американская PNC Financial Services Group договорился о покупке американского подразделения испанского BBVA за $11,6 млрд, что позволит создать пятый крупнейший по объему активов банк в США.

Роман Брыль

