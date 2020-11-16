В США создадут пятый крупнейший по объему активов банк

Американская PNC Financial Services Group и испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) приобретут американское подразделения BBVA за $11,6 млрд, что позволит создать пятый крупнейший по объему активов банк в США. Об этом говорится в сообщении PNC, передает Минфин.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний, а ее закрытие запланировано на середину 2021 года в зависимости от получения одобрения регуляторов.

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Ранее в этом году PNC продала свою долю в BlackRock Inc. за $15 млрд. В компании оценивают аккретивный эффект на прибыль в 2022 году от приобретения американского подразделения BBVA в 21%. Также в PNC рассчитывают, что соглашение позволит в значительной мере компенсировать потерю чистой прибыли, которую банк получал от инвестиций в BlackRock.

"Слияние крупных банков были редкостью после финансового кризиса 2008 года, что, помимо прочего, связано с новыми мерами регулирования их деятельности", — отмечает The Wall Street Journal. И добавляет, что региональные банки, которые в основном зависят от предоставления кредитов на повседневные расходы, оказались ныне перед трудностями из-за низких процентных ставок. Поэтому слияние является для них очевидным решением.

BBVA USA имеет 637 отделений в Техасе, Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Флориде, Колорадо и Нью-Мексико. По оценке PNC, ее портфель депозитов в результате операции увеличится на $86 млрд, кредитов — на $66 млрд. BBVA, работающий в США с 2007 года, дважды списывал стоимость американских активов и ранее в этом году предупредил о возможности очередных списаний на фоне пандемии.

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Наталия Софиенко

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