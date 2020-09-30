Американский банк JP Morgan заплатит почти $1 млрд штрафа за манипуляции с облигациями

Американский банк JP Morgan Chase согласился выплатить более $920 млн и признал правонарушения для урегулирования расследований, связанных с манипулированием рынком при торговле фьючерсами на металлы и казначейскими ценными бумагами, заявили власти США во вторник. Об этом пишет Reuters.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), некоторые трейдеры банка использовали так называемый "спуфинг" (spoofing), то есть размещали значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать.

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"Спуфинг" может создавать скачки спроса на ценные бумаги, которые основаны на ложных данных. Эта практика была признана незаконной в США в 2010 году.

JPMorgan выплатит $436,4 млн в виде штрафов, $311,7 млн в качестве реституции и более $172 млн в виде изъятия. Этот штраф может стать рекордным за манипуляции такого рода.

JPMorgan Chase – американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Входит в "большую четверку" банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

В прошлом году JPMorgan Chase & Co одолжил правительству Украины около $350 млн за две недели до первого тура президентских выборов.

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Наталия Софиенко

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