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Бразильский необанк выходит на IPO. Его стоимость может достигнуть $55 млрд

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 16:48
Бразильский необанк выходит на IPO. Его стоимость может достигнуть $55 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Бразильская финтех-компания Nubank выйдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу для первичного публичного размещения акций (IPO) в конце 2022 года, пишет Forbes.

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По данным издания, выход Nubank на биржу может повысить его оценку до $55 млрд.

Как сообщает Bloomberg, 27 октября компания заявила, что представила конфиденциальный проект регистрационного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и в регулирующий орган Бразилии по ценным бумагам.

Компания стремится разместить свои акции класса A в США и одновременно иметь бразильские депозитарные расписки или BDR, торгуемые на фондовой бирже Сан-Паулу. Nubank нанял Morgan Stanley, Citigroup и Goldman Sachs, чтобы освоиться в будущем на рынке США.

В июне компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета инвестировала $500 млн в Nubank. Тогда оценка компании увеличилась с $25 млрд до $30 млрд.

По данным Forbes, если Nubank выйдет на IPO, он станет одним из самых дорогих цифровых банков. Шведский финтех-стартап Klarna в июне 2021 года был оценен в $45,6 млрд, а Revolut, среди соучредителей которого украинец Влад Яценко, оценивается в $33 млрд. 

В первой половине 2021 года доход Nubank составил более $716 млн, а чистая прибыль – $13,7 млн без учета операций в Мексике и Колумбии. В августе Reuters сообщал, что Nubank может запросить оценку более чем в $55 млрд, что сделает его крупнейшим IPO в истории Латинской Америки.

Nubank - бразильский цифровой банк, основанный в 2013 году Дэвидом Велесом, колумбийцем, получившим образование в Стэнфорде. Компания начинала как эмитент кредитных карт, по которым не взималась ежегодная плата. С тех пор у банка появилось более 40 млн клиентов. Банк зарабатывает за счет межбанковской комиссии – 5% от оплаты кредитной картой продавцы отдают эмитентам и банкам. Но в прошлом году Nubank разнообразил свои продукты, среди которых теперь есть инвестиции, личные кредиты, мгновенные платежи, страхование жизни и международные переводы. Помимо Berkshire, среди инвесторов Nubank есть венчурные компании Dragoneer Investment Group, Ribbit Capital и Tencent Holdings Ltd.

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Наталия Фреик
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