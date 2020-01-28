В НБУ рассказали, что мешает удешевить кредиты

Недостаточная реформированность судебной системы и сложность взыскания и реализации залога - основные риски, которые не позволяют банкам удешевить кредиты. Такое мнение озвучили в Национальном банке Украины (НБУ).

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что одним из ключевых факторов, которые определяют перспективы возобновления кредитования является стоимость ресурса, направляемого на предоставление займов, то есть стоимость фондирования банков.

В НБУ сообщили, что со II полугодия 2019 года снижается уровень ставок срочных депозитов - с около 15% годовых в августе до 13% годовых в январе 2020 года. Такое снижение коррелирует со снижением инфляции в Украине. "Поэтому мы видим, что постепенно политика, направленная на снижение инфляции, которую Национальный банк проводил с 2015 года, способствовала и снижению стоимости фондирования, а стоимость фондирования - это 2/3 от стоимости займов", - отметили в Нацбанке и добавили, что важна также и цена риска, которую банки закладывают в стоимость кредита.

Среди факторов, влияющих на цену риска, Нацбанк назвал следующие:

- недостаточная реформованность судебной системы, которая не позволяет полноценно защитить права кредиторов

- сложность взыскания и реализации залога

- недостаточное количество прозрачных и платежеспособных заемщиков

- недостаточная прозрачность и урегулированность рынка недвижимости для рынка ипотеки.

"Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине", - резюмировал НБУ.

Ранее сообщалось, что правление НБУ утвердило изменения в положение №351, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей.

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